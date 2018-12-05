Модель Джіджі Хадід у розкішній сукні відвідала вечірку Pirelli

Американська модель Джіджі Хадід зачарувала своїм новим світським виходом, відвідавши презентацію щорічного календаря Pirelli в Мілані. Зірка стала однією з героїнь культового випуску видання.

Для червоної доріжки 23-річна дівчина приміряла довгу атласну сукню чорного кольору від бренду Zac Posen. Декольте сукні прямокутного крою і виріз на спині v-подібної форми, оздоблені об’ємним воланом, додавали неабиякого шарму вбранню. Чарівне діамантове кольє та сережки ювелірного бренду Chopard доповнювали look, а оксамитові туфлі-човники в тон ідеально завершили образ.

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Джіджі Хадід стала справжньою королевою заходу від Pirelli. Дівчину звикли бачити на червоних доріжках з розпущеним волоссям та неяскравим макіяжем, однак цього разу вона підібрала пасма волосся в лаконічний пучок та зробила акцент на очі за допомогою стрілок.



Джіджі Хадід на вечірці Pirelli в Мілані / Instagram / @gigihadid



Джіджі Хадід на вечірці Pirelli в Мілані / Instagram / @gigihadid



Джіджі Хадід на вечірці Pirelli в Мілані / Instagram / @gigihadid

Варто додати, що модель Джіджі Хадід стала однією з героїнь календаря Pirelli-2019, у фотозйомці якого перевтілилась у світську левицю. Автором зйомки став легендарний Альберт Вотсон. Зйомки календаря відбулись у квітні 2018 року в Маямі та Нью-Йорку.