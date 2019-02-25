Модель Ельза Госк оголила пишні груди перед камерою: 18+

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Оскар-2019: модель Ельза Госк
Оскар-2019: модель Ельза Госк / celebmafia.com

Шведська модель Ельза Госк, яка є одним з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret, епатувала у мережі. Знаменитість постала перед камерою топлес та прикрила оголені груди руками.

Попри насичений графік у зйомках та співпрацю з популярними брендами Ельза Госк завжди знаходить час для своїх прихильників в Instagram. Знаменита манекенниця щоразу публікує нові кадри, не приховуючи своєї сексуальності. 

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На одному з нещодавніх фото Ельза Госк постала перед прихильниками у досить звабливому образі. "Ангел" Victoria's Secret вбрала нюдові труси та прикрила свої оголені груди руками. Сексапільний образ вона доповнила прикрасами із зеленим камінням.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Як виявилось гарячий знімок Ельза Госк зробила перед церемонією вручення кінонагород Оскар-2019. Вже на вечірці Vanity Fair манекенниця долучилась до зіркових гостей з тим же макіяжем та у вінтажній блискучій сукні від Gucci. Вбрання мало пікантний виріз, тому Ельза Госк відмовилась від спідньої білизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Ельза Госк Оскар-2019 Нагороди Мода Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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