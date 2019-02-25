Модель Ельза Госк оголила пишні груди перед камерою: 18+

Шведська модель Ельза Госк, яка є одним з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret, епатувала у мережі. Знаменитість постала перед камерою топлес та прикрила оголені груди руками.

Попри насичений графік у зйомках та співпрацю з популярними брендами Ельза Госк завжди знаходить час для своїх прихильників в Instagram. Знаменита манекенниця щоразу публікує нові кадри, не приховуючи своєї сексуальності.

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На одному з нещодавніх фото Ельза Госк постала перед прихильниками у досить звабливому образі. "Ангел" Victoria's Secret вбрала нюдові труси та прикрила свої оголені груди руками. Сексапільний образ вона доповнила прикрасами із зеленим камінням.

Як виявилось гарячий знімок Ельза Госк зробила перед церемонією вручення кінонагород Оскар-2019. Вже на вечірці Vanity Fair манекенниця долучилась до зіркових гостей з тим же макіяжем та у вінтажній блискучій сукні від Gucci. Вбрання мало пікантний виріз, тому Ельза Госк відмовилась від спідньої білизни.