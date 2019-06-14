Модель Ельза Госк оголила струнке тіло: пікантні фото

562 Читать новость на русском
Модель Ельза Госк
Модель Ельза Госк / Фото з Instagram

Шведська супермодель Ельза Госк не соромиться публікувати відверті фото. Ангел "Victoria Secret" вкотре показала своє загоріле тіло. Цього разу на білому простирадлі.

30-річна модель досить часто публікує відверті фото, демонструючи своїм прихильникам витончену фігуру. Відтак Ельза постала перед фотокамерою у ніжному макіяжі та білих сережках, які підкреслювали лагідний настрій дівчини. Знімок супермодель опублікувала у своєму Instagram.

Читайте також: Модель Ельза Госк прийшла на світський захід без білизни: пікантні фото

На фото модель позує, ймовірно, в одному з готелів Швейцарії, у Женеві. Ангел "Victoria Secret" доглядає за своїм тілом, тож завжди виглядає у чудовій формі. 

Модель Ельза Госк / Instagram
Модель Ельза Госк / Instagram

Чарівна Ельза Госк
Чарівна Ельза Госк​ / Instagram

Шведська модель Ельза Госк
Шведська модель Ельза Госк / Instagram 

blog_ava
Суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Коломойському 25 мільйонів
сьогодні
5911
Теги: LifeStyle Ельза Госк Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
13 червня 15:58 Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
477
Близнючкам Олсен – по 33! Шлях дівчат до впливових дизайнерок
13 червня 13:05 Близнючкам Олсен – по 33! Шлях дівчат до впливових дизайнерок
Юлія Девда 2124
Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
13 червня 12:39 Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
515
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 13-16 червня
13 червня 09:32 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 13-16 червня
295
Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музику
12 червня 16:00 Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музику
Юлія Михайлова 1086
Новини
Більше новин
Залиште відгук