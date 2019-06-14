Модель Ельза Госк оголила струнке тіло: пікантні фото
Шведська супермодель Ельза Госк не соромиться публікувати відверті фото. Ангел "Victoria Secret" вкотре показала своє загоріле тіло. Цього разу на білому простирадлі.
30-річна модель досить часто публікує відверті фото, демонструючи своїм прихильникам витончену фігуру. Відтак Ельза постала перед фотокамерою у ніжному макіяжі та білих сережках, які підкреслювали лагідний настрій дівчини. Знімок супермодель опублікувала у своєму Instagram.
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На фото модель позує, ймовірно, в одному з готелів Швейцарії, у Женеві. Ангел "Victoria Secret" доглядає за своїм тілом, тож завжди виглядає у чудовій формі.
Модель Ельза Госк / Instagram
Чарівна Ельза Госк / Instagram
Шведська модель Ельза Госк / Instagram
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