Модель Ельза Госк оголила струнке тіло: пікантні фото

Шведська супермодель Ельза Госк не соромиться публікувати відверті фото. Ангел "Victoria Secret" вкотре показала своє загоріле тіло. Цього разу на білому простирадлі.

30-річна модель досить часто публікує відверті фото, демонструючи своїм прихильникам витончену фігуру. Відтак Ельза постала перед фотокамерою у ніжному макіяжі та білих сережках, які підкреслювали лагідний настрій дівчини. Знімок супермодель опублікувала у своєму Instagram.

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На фото модель позує, ймовірно, в одному з готелів Швейцарії, у Женеві. Ангел "Victoria Secret" доглядає за своїм тілом, тож завжди виглядає у чудовій формі.



Модель Ельза Госк / Instagram



Чарівна Ельза Госк​ / Instagram



Шведська модель Ельза Госк / Instagram