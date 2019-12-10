Модель Ельза Госк оголилась перед камерою: фото 18+

Шведська модель Ельза Госк, яка є одним з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret, вкотре розбурхала мережу. Манекенниця поділилась знімками, на яких постала перед прихильниками з оголеними грудьми.

Як відомо, Ельза Госк – одна з найпопулярніших моделей світу та активна блогерка. Навіть поза подіумом "ангел" Victoria's Secret полюбляє хизуватись розкішним тілом у білизняних комплектах. На інстаграм-сторінці 31-річна Ельза щодня публікує провокативні фото, перетворюючи навіть звичайну прогулянку містом у спокусливу фотосесію.

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10 грудня манекенниця не оминула традиції та поділилась черговими спекотними знімками топлес. Перед камерою вона постала без бюстгальтера, прикриваючи оголені груди руками, та штанах. Сексуальності образу Ельзи Госк додавало зібране волосся у хвіст та макіяж.



Ельза Госк в еротичній зйомці / Instagram / @hoskelsa



Модель Ельза Госк позувала топлес / Instagram / @hoskelsa

Вже у дописі модель зізналась, що еротичні фото – результати попередніх зйомок. "Неопубліковані спогади", – написала Ельза Госк до знімків та відзначила фотографа Юлію Кулик, яка живе і працює у Нью-Йорку. З моделлю Victoria's Secret вона не вперше співпрацює та активно ділиться її знімками у блозі. За словами фотографа, знімки були зроблені в рамках проєкту Harper's Bazaar Icons.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa