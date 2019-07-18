Модель Ельза Госк показує як носити світлий oversize-піджак на голе тіло: сексуальні кадри

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Не хизуватися струнким засмаглим тілом у звабливих стильних вбраннях для моделі – подібно до злочину. Тому Ельза Госк, як законопослушний член фешн-індустрії, не порушує правил і періодично ділиться сексуальними знімками.

Нові еротичні фото Ельзи Госк, яка нещодавно замилувала мережу знімками зі своїми батьками, модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ймовірно, знаменитість, як зазвичай, готувалася до світського заходу, для якого обрала максимально просте вбрання, яке доповнила "родзинкою" у вигляді сексуального декольте.

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Відома шведська модель, яка також є "ангелом" Victoria's Secret, обрала світлий total look, який складався з білих штанів, взуття зі світлими смужками і сумки в тон. Однак найбільшу увагу привернув масивний піджак молочного відтінку, яке 30-річна Ельза Госк одягнула на голе тіло. Модель звабливо позувала на фото, легко почуваючи себе перед камерою. Ще б пак, у такому образі вона виглядала просто неперевершено!

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

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Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Ельза Госк
Джерело: LifeStyle 24
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