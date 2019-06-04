Модель Ельза Госк прийшла на світський захід без білизни: пікантні фото

30-річна Ельза Госк полюбляє вражати прихильників сексуальними образами та відвертими фото. Днями вона стала особливою гостею на світському заході в Нью-Йорку, де продемонструвала ніжну та водночас пікантну сукню.

Шведська модель Ельза Госк – одна з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret, тому вона не пропускає гучних світських заходів, пов'язаних із фешн-індустрією. Відтак манекенниця не оминула увагою церемонію CFDA Fashion Awards, яка відгриміла 3 червня.

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Для особливої події Ельза Госк обрала лаконічну світлу сукню з відкритими плечима. Вбрання модель приміряла без бюстгальтера, відтак крізь тканину виднілись її інтимні частини тіла. Однак це аж ніяк не бентежило "ангела" Victoria's Secret – зірка залюбки позувала перед фотографами, демонструючи своє вбрання з різних ракурсів.

Образ модель доповнила туфлями на підборах кольору фуксії. Ельза Госк підібрала помаду в тон до взуття та зробила буденну укладку волосся.



Ельза Госк у Нью-Йорку / Instagram / @hoskelsa



Звабливий образ Ельзи Госк / Instagram / @hoskelsa



Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Що відомо про премію CFDA Fashion Awards?Вперше церемонія премії відбулась у 1981 році, де американська модна рада почала відзначати видатний внесок дизайнерів, медіа, знаменитостей в американську моду. Окрім нагород за найкращий дизайн одягу та аксесуарів поточного року, журі обирають ікону стилю. У 2019-му перемогу в цій номінації здобула співачка та акторка Дженніфер Лопес.