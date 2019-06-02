Модель Емілі Ратажковскі засвітила груди з-під червоного кроп-топу: фото

Модель та зірка соціальних мереж Емілі Ратажковскі завітала на вечірку світську вечірку в Нью-Джерсі Veuve Clicquot Polo Classic, організованій на честь відкриття сезону.

Для виходу Ратажковскі вкотре обрала звабливе вбрання, щоб підкреслити струнку талію та пишні груди. Компанію моделі на вечірці склав її чоловік, продюсер Себастьян Бір-Маклард. Про це Емілі повідомила на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Читайте також: Total look: як стильно носити червоний одяг влітку на прикладі королеви Іспанії

Для виходу зірка одягнула червоний короткий топ, який частково оголив груди моделі та бежеву спідницю-міді пісочного кольору з поясом, що прикрашений перлинами.

Спершу Ратажковскі потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки у місті у зручних білих кросівках. Згодом для публічного виходу дівчина змінила спортивне взуття на підбори – стильні коричневі мюлі ідеально дивилися з образом.



Емілі Ратажковскі / Instagram-Stories / @emrata



Емілі Ратажковскі / Getty Images



Емілі Ратажковскі з чоловіком / Instagram-Stories / @emrata



​Емілі Ратажковскі / Getty Images