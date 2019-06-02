Модель Емілі Ратажковскі засвітила груди з-під червоного кроп-топу: фото

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / www.gettyimages.com

Модель та зірка соціальних мереж Емілі Ратажковскі завітала на вечірку світську вечірку в Нью-Джерсі Veuve Clicquot Polo Classic, організованій на честь відкриття сезону.

Для виходу Ратажковскі вкотре обрала звабливе вбрання, щоб підкреслити струнку талію та пишні груди. Компанію моделі на вечірці склав її чоловік, продюсер Себастьян Бір-Маклард. Про це Емілі повідомила на своїй сторінці в Instagram-Stories.

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Для виходу зірка одягнула червоний короткий топ, який частково оголив груди моделі та бежеву спідницю-міді пісочного кольору з поясом, що прикрашений перлинами.

Спершу Ратажковскі потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки у місті у зручних білих кросівках. Згодом для публічного виходу дівчина змінила спортивне взуття на підбори – стильні коричневі мюлі ідеально дивилися з образом.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram-Stories / @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Getty Images

Емілі Ратажковскі з чоловіком
Емілі Ратажковскі з чоловіком / Instagram-Stories / @emrata

Емілі Ратажковскі
​Емілі Ратажковскі / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Емілі Ратажковскі Мода
Джерело: LifeStyle 24
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