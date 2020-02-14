Модель Ешлі Грем нагодувала дитину грудьми в громадському місці: думки прихильників розійшлись

Американська plus-size модель Ешлі Грем нещодавно вперше стала матір'ю. Зірка народила хлопчика та вже почала виходити з ним у світ. 13 лютого модель поділилась фотографією із сином, де сама п'є каву у кав'ярні, а сина годує грудьми прямо за столом. На таку світлину підписники відреагували по-різному.

Відомо, що 32-річна модель народила хлопчика-первістка 18 січня близько 18 години. Пологи зірки відбувались вдома, а великою підтримкою для неї став чоловік Джастін Ервін. Подружжя перебуває у шлюбі вже 9 років і на останню річницю весілля вони і зізнались, що вперше стануть батьками. Ешлі Грем неодноразово показувала в мережі, як змінилось її тіло після пологів, а також розповідала про те, що їй часто доводиться міняти спідню білизну, оскільки даються в наслідки пологи.

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Після тривалого часу перебування вдома Грем нарешті здійснила перший публічний вихід та пішли випити чашку гарячого напою зі своїм сином у Брукліні, Нью-Йорк. На новій світлині модель годує грудьми маленького сина прямо за столиком.

Чимало друзів-зірок та прихильників позитивно відреагували на те, що зірка не боїться публічності у моментах материнства: "Сподіваюся, багато людей зрозуміють, що це подарунок, за який не повинно бути соромно", "Це саме те, що повинні побачити всі жінки-годувальниці! Прекрасні мами будь-яких форм і розмірів годують своїх дітей на публіці. Це дуже сильно!", "Ох, я так люблю дивитись, як інші жінки годують грудьми на публіці, тому що це допомагає мені почувати себе більш впевнено. Хоч я годувала грудьми свою дитину більше 4-х місяців назад – я все ще ніяковію від цього", "20 років тому мене попросили покинути кав'ярню в Атланті через грудне вигодовування. Мені довелося вивести на вулицю мою дитину, яка була голодною і плакала. Я знайшла магазин одягу і запитала, чи можу я використати одну з їх роздягалень, щоб нагодувати дитину. Ми (сподіваюся) пройшли довгий шлях! Люблю цю фото! Вітаю вашу дитину".

Однак знайшлись і ті, хто засудив дії Ешлі Грем, а також звернули увагу на те, що зараз сезон вірусів і дитина піддається великій небезпеці: "Ні, ні, ні, ніхто не хоче бачити це. Мати не повинна виставляти це напоказ, деякі люди не хочуть бачити жінку, яка годує грудьми, і це їх вибір. Слід прикриватися ковдрою. Це не те, що заслуговує аплодисментів, тільки тому, що ти зірка", "Мені подобається бути мамою, але чому дехто вважає, що їм слід показувати свої груди? Це зовсім не красиво. Ти – приклад багато в чому, але це занадто", "Ви можете стверджувати, що це мило або красиво, якщо хочете, але це не так. Правда в тому, що грудне вигодовування руйнує ваші груди, особливо розмір і форму. Від цього жінки мають "плоскі" груди і більше не можуть повернути їхню форму. Саме тому я не робила це для мого сина. Мої груди все ще величезні і красиві саме з цієї причини", "Ви з глузду з'їхали, забравши цю дитину додому до багатьох вірусів, і він ще не може зробити щеплення! Ідіть додому, годуйте його там і подбайте про нього, будь ласка! Ось як вмирають діти...".

Додамо, що Ешлі Грем – не єдина, хто наважився показати, як годує грудьми свою дитину. Таку ініціативу раніше підтримували Кріссі Тейген, Пінк, Олівія Вайлд, Лів Тайлер, Хіларі Болдвін, Анджеліна Джолі, Жизель Бюндхен, Міранда Керр та інші.