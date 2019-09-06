Модель Ешлі Грем підкреслила вагітний живіт латексною сукнею: фото

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Вагітна Ешлі Грем у Нью-Йорку
Вагітна Ешлі Грем у Нью-Йорку / Instagram / @ashleygraham

Одна з найпопулярніших моделей plus-size Ешлі Грем, яка очікує на появу первістка, приголомшила публічним виходом. Днями вона постала перед камерами у латексній сукні.

У Нью-Йорку 5 вересня відбулась гучна світська подія – вручення нагород Daily Media Fashion Awards. На червоній доріжці засвітилось чимало зіркових гостей, зокрема, Кейт Мосс, Кендіс Сванепул, Емілі Ратажковскі, Зендея, Мей Маск. Однак вагітна Ешлі Грем зуміла всіх затьмарити ефектним виходом. 

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Перед камерами пишнотіла модель постала у бордовій латексній сукні від бренду Vex Clothing. Приталене вбрання підкреслило округлий живіт вагітної моделі та привернуло увагу всіх учасників заходу. Сама ж Ешлі Грем не приховувала свого захвату від такої реакції колег і фотографів, тому із задоволенням хизувалась своєю фігурою. 

Відомо, що 31-річна Ешлі Грем не тільки красувалась на червоній доріжці. Під час Daily Media Fashion Awards вона оголошувала переможницю в одній з номінацій. Престижну статуетку пишнотіла модель вручила Галімі Аден.

Зйомка з животом на честь моєї подруги та проривної моделі року – Галіми. Мені випала честь вручити їй цю нагороду. Мене постійно надихають добрі, безстрашні та сповнені силою для змін жінки, якою вона є,
– поділилась Ешлі Грем. 

Ешлі Грем у Нью-Йорку
Ешлі Грем у Нью-Йорку / Фото: Instagram / @ashleygraham

Вагітна Ешлі Грем
Вагітна Ешлі Грем / Фото: Instagram / @ashleygraham

Модель Ешлі Грем у латексній сукні
Модель Ешлі Грем у латексній сукні / Фото: Instagram / @ashleygraham

Ешлі Грем і Галіма
Ешлі Грем і Галіма Аден  / Фото: Instagram / @dailyfrontrow​

Що відомо про вагітність Ешлі Грем?Про свою першу вагітність модель Ешлі Грем повідомила 14 серпня. В цей день вона з чоловіком Джастіном Ервіном святкувала 9 річницю одруження, відтак оголошення про поповнення в сім'ї було символічним. Наразі пара не розголошує, на появу дівчинки чи хлопчика вони чекають. Водночас Ешлі Грем щасливо позує з округлим животом та ділиться з прихильниками знімками УЗД, 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Ешлі Грем Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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