Модель Ешлі Грем показала, як змінилося її тіло після пологів: фото

Майже місяць тому на свят з'явився первісток однієї з найвідоміших моделей plus-size Ешлі Грем. Молода матуся радо ділилася першими зворушливими кадрами малюка. Проте нарешті зірка наважилася зізнатися, що насправді материнство зовсім не схоже на казку.

18 січня на світ з'явився син Ешлі Грем, для якого подружжя обрало досить нетипове ім'я – Айзек Менелік Джованні Ервін. Вже за два тижня на особистій сторінці моделі з'явилися чуттєві кадри з малюком та чоловіком фотографом Джастіном Ервіном.

Читайте також: Модель Ешлі Грем вперше розповіла історію народження сина: малюк з'явився на світ вдома

Проте майже за місяць після пологів зірка опублікувала допис, яким розвінчала всі рожеві ілюзії майбутніх матусь. Ешлі Грем запевнила, що перші тижні відновлення жіночого організму та виховання немовляти виявилися надскладними. На фото пишнотіла модель позує у чорному топі та одноразових трусиках, прикривши ненафарбоване обличчя руками.

Підніміть руку, якщо ви не знали, що будете змінювати свої власні підгузки. Після стількох років в моді я ніколи не могла припустити, що одноразова спідня білизна буде моїм улюбленим предметом одягу. Друзі, я хотіла показати вам, що це не веселка і метелики,

– наголосила зірка.

Ешлі Грем збентежена тим, що суспільство замовчує неймовірні труднощі, з якими молодим матусям доводиться стикатися з перших днів народження їхніх крихіток.

Крім того, днями модель опублікувала кумедне відео у розпал підготовки голлівудських зірок до найпрестижнішої кінонагороди Оскар-2020. Новоспечена матуся пригадала свій вишуканий образ на червоній доріжці минулоріч й зауважила, що нині все, на що вона здатна, – намалювати губи та спостерігати за церемонією з екрану вдома.