Модель Ешлі Грем розповіла історію народження сина: малюк з'явився на світ вдома

Одна з найпопулярніших моделей plus-size Ешлі Грем народила первістка 18 січня цьогоріч. Незважаючи на те, що зірка ділилася всіма подробицями своєї вагітності, деталі пологів вона довго тримала в секреті. Після того, як молода матуся оприлюднила перші фото сина, вона наважилася відверто розповісти про його появу на світ.

Весь світ з нетерпінням чекав появи на світ первістка знаменитої американської моделі Ешлі Грем. Молода матуся не поспішала оприлюднювати перші кадри з малюком. Проте за два тижні все ж наважилася представити громадськості свого сина. Разом з чоловіком фотографом Джастіном Ервіном вона записала подкаст "Досить велика угода", у якому розповіла історію народження сина та вперше назвала його ім'я.

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Подружжя назвало сина Айзеком Менеліком Джованні Ервіном. Чоловік моделі запевнив, що обрав ім'я Айзек для свого майбутнього сина багато років тому. Друге ім'я, Менелік, означає "син мудрого" – так звали першого імператора Ефіопії, адже спільна поїздка закоханих до цієї країни на Різдво назавжди підкорила їхні серця. Ім'я Джованні нагадує про італійських коріння батька дитини.

Проте не менш захопливою є історія появи на світ первістка подружжя. Айзек Ервін народився в їхньому будинку в Брукліні на тиждень пізніше передбачуваного терміну. Перейми Ешлі Грем розпочалися о 5 годині ранку, проте модель зовсім не планувала відступати від свого звичного графіку.

Разом з Джастіном Ервіном вона поснідала млинцями та навіть розпочала звичне ранкове заняття йогою. За кілька годин до їхнього дому приїхали акушерка і медсестра. Пологи тривали шість годин.

Якби я народжувала в лікарні, боялася і хвилювалася б набагато сильніше. Але зважаючи на те, що я була вдома, то увімкнула комфортне тьмяне світло, могла з'їсти що хотілося, побути в ліжку або басейні,

– розповіла молода матуся.

Чоловік не приховував свого захоплення дружиною, яка навіть у один з найвідповідальніших та найбільш знакових днів свого життя не порушила власних пріоритетів.

Зараз пара не може надивитися на свого новонародженого сина. Зі сльозами на очах молода матуся зізналася, що ніколи не забуде ту мить, коли вперше тримала первістка на руках. Саме чоловік та син показали моделі, яким прекрасним може бути цей світ.

Труднощі, пов'язані зі зміною мого тіла, а також самі пологи дозволяють мені встати і сказати: "Я зробила це і пишаюся собою". Мені хочеться, щоб і інші жінки відчували себе настільки ж непереможними,

– висловилася Ешлі Грем.