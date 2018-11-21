Модель Ешлі Грем засвітила пишні форми в купальнику: гарячі фото

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Ешлі Грем приміряла спекотні образи
Ешлі Грем приміряла спекотні образи / Instagram / @ashleygraham

Знаменита модель plus-size Ешлі Грем не соромиться демонструвати своє тіло в купальнику. Зірка вкотре приміряла гарячий образ для фотосесії.

Як відомо, Ешлі Грем – одна з найбільших прихильниць природної краси. Пишнотіла модель не соромиться своїх форм та відверто заявляє, що кожна жінка – прекрасна. Щоб підтвердити свої слова, вона часто знімається у фотосесіях, для яких приміряє спокусливі образи. 

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В Instagram-stories модель опублікувала чергові кадри, зняті папараці на одному з американських пляжів. Фото модель знайшла на її фан-сторінках. Ешлі Грем приміряла рожевий купальник з чорними смужками, що нагадувало моду 80-их. Зібране в пучок волосся та квітка на шиї завершили гарячий look американки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashley Graham (@ashleygrahamtr)

Наразі невідомо, для якої реклами Ешлі Грем приміряла звабливе вбрання. Однак на сторінці моделі з'явились знімки зі зйомок в брендових купальниках Swimsuits For All. Пишнотіла манекенниця засвітила звабливе смугасте бікіні та суцільні пляжні вбрання. Виглядала Ешлі Грем, як завжди, дуже сексуально, що відзначили користувачі мережі. 

 

Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем
Джерело: 24 Канал
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