Модель Ірина Шейк приміряла провокативні образи для фотосесії

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Ірина Шейк знялась у гарячій фотосесії
Ірина Шейк знялась у гарячій фотосесії / Instagram / @irinashaykmexicanfans

Знаменита модель Ірина Шейк має струнку фігуру, яку щоразу демонструє в гарячих фото. Днями у мережі з'явились її фото з досить провокативної зйомки.

Гарячі знімки опублікували мексиканські прихильники манекенниці у фан-групі. Сексапільна Ірина Шейк приміряла досить звабливі образи. Зокрема, модель постала в золотистому боді в стилі Бейонсе або ж Леді Гаги. Провокативний look вона доповнила рукавицями та головним убором. 

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Ірина Шейк засвітила ще один не менш провокативний образ. Перед камерою вона постала у міні-спідниці та ефектному топі у вигляді керма. 

Окрім цього, Ірина Шейк постала у червоному боді, розшитому кристалами. Сексуальність моделі підкреслило не тільки вбрання, але й ковбойський капелюх. Серію знімків завершили фото в білій сукні, в якій вона навмисно засвітила оголені сідниці. 

Всі фото увійшли до січневого номера французького журналу Paris Match.

 

Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк
Джерело: 24 Канал
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