Модель Кара Делевінь палким поцілунком підтвердила роман з Ешлі Бенсон: відео

26-річна британська модель Кара Делевінь вирішила публічно підтвердити чутки про роман із акторкою Ешлі Бенсон. Манекенниця опублікувала ролик, у якому палко поцілувала кохану.

Відео з'явилось на офіційній Instagram-сторінці Кари Делевінь та одразу ж розбурхало мережу. На кадрах видно, як модель підходить до зірки серіалу "Милі ошуканки" Ешлі Бенсон та палко цілує її в губи. До допису Кара Делевінь додала хештег зі словом pride, що у перекладі означає гордість.

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Після цього модель та акторка, яка ще у 2015 році оголосила про свою бісексуальність, здійснила перший спільний вихід з Ешлі Бенсон. Пара з'явилась на церемонії нагородження преміями TrevorLive New York Gala. Під час урочистої події Кара Делевінь не відмовилась від бесіди з журналістами та зізналась, що вже понад рік почувається закоханою.

Вона – одна з тих людей, хто допоміг мені полюбити себе в той час, коли я найбільше цього потребувала. Вона показала мені, що таке справжня любов і показала, як її приймати, що було набагато важче, ніж я раніше думала,

– розповіла Кара Делевінь.



Кара Делевінь підтвердила роман з Ешлі Бенсон / Getty Images

Раніше акторка серіалу "Милі ошуканки" теж не відмовлялась від коментарів щодо роману з Карою Делевінь. Під фото коханої вона написала "Моя", що стало першим підтвердженням їхніх стосунків. Перед цим Кара та Ешлі неодноразово потрапляли в об'єктиви папараці, однак відмовлялись публічно говорити про роман.