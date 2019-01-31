Модель Кара Делевінь знялась в рекламі Balmain голою: кадри 18+

Популярна британська модель та акторка Кара Делевінь у 26 років може похизуватись чималим портфоліо. Не відмовляється харизматична зірка і від сексуальних фотосесій.

І хоч запальна Кара поставала у десятках відвертих образів, однак її участь у рекламній кампанії бренду Balmain може затьмарити всі інші зйомки. Спершу Кара Делевінь позувала перед камерою топлес. Оголені груди моделі прикривали руки креативного директора бренду Олів'є Рустена.

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Та, як виявилось, це не найвідвертіші кадри, зроблені для весняно-літньої реклами Balmain. Кара Делевінь постала перед камерою повністю голою. Інтимні частини тіла вона грайливо прикрила руками та ногами. Намочене волосся додало сексуальності образу Кари Делевінь, яка геть не бентежилась від такої відверто зйомки.

Уявіть собі світ, де ви можете бути самим собою без осуду. Уявіть собі світ, в якому є любов і ненависть, у якому ви відчуваєте, що свобода – це ключ. Будьте собою, будьте вільними!

– повторив лозунг Олів'є Рустен, пояснивши таким чином таку сексуальну рекламу.

Варто зазначити, що прихильники бренду Balmain одразу ж засипали дописи компліментами. Кожне пікантне фото та відео користувачі мережі оцінили в майже мільйон вподобань, що може свідчити про успіх рекламної кампанії.