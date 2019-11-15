Модель Карлі Клосс прийшла на світську подію в прозорому топі: пікантні фото

Знаменита американська модель Карлі Клосс затьмарила колег під час гала-вечору Dior. Білявка одягнула трендовий костюм із пікантним прозорим топом.

14 листопада у Нью-Йорку пройшов традиційний гала-вечір легендарного бренду Dior. Світська подія відгриміла в Музеї Гуггенхайма, тому на червоній доріжці встигли покрасуватись Ума Турман, Ніна Добрев, Шарліз Терон та інші голлівудські красуні. Цікаво, що всі модниці прийшли на захід у вбраннях з останніх колекцій Марії Грації Кюрі.

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Та якщо знані красуні обрали для публічного виходу витончені сукні, то модель Карлі Клосс зробила ставку на трендовий штанний костюм. І це рішення було чудовим, адже зі світлим образом манекенниця ефектно виділялась на фоні класичних чорних суконь. До костюма Карлі Клосс підібрала прозорий сітчастий топ, який додав її вигляду сексуальності. Краватка з такої ж тканини і туфлі-човники завершили look моделі.

Щодо макіяжу, то Карлі Клосс вирішила надати перевагу класиці. Модель зробила чорні стрілки та підмалювала губи червоною помадою. Окрім цього, Карлі не робила зачіску, обравши хвилясте волосся.

Цікаво, що Шарліз Терон, яка полюбляє дивувати громадськість провокативними образами, цього разу постала у шифоновій чорній сукні та шкіряній куртці. Виглядала вона неперевершено та скромно, порівняно з образом Карлі Клосс.