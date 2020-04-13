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Модель Келлі Гейл повністю оголилась перед камерою: фото 18+

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Келлі Гейл повністю оголилась / Instagram / @kellybellyboom

Знаменита шведська модель Келлі Гейл, яка є однією з "ангелів" Victoria's Secret, приголомшила прихильників еротичними знімками. Манекенниця показала карантинні будні без будь-якого одягу.

12 квітня чимало американських зірок показали, як зустрічають Великдень. Та поки колеги знаменитої моделі Келлі Гейл красувались у мережі з родичами, запальна шведка демонструвала, як вона зустрічає католицьке свято.

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Манекенниця влаштувала імпровізовану еротичну фотосесію, яка розбурхала мережу. 24-річна Келлі вмостилась на ліжку з рушником на голові. Це – єдине, що одягнула для зйомки "ангел" Victoria's Secret, засвітивши на кадрах пружні сідниці та оголені груди.

У такому вигляді Келлі Гейл їла пасту на ліжку, тому еротичні світлини підписала лаконічно: "Обід на карантині". Фото викликали справжній ажіотаж у мережі, адже ще такою прихильники не бачили модель.


Келлі Гейл повністю оголилась / Instagram / @kellybellyboom


Оголена Келлі Гейл пообідала пастою / Instagram / @kellybellyboom


Модель Келлі Гейл без одягу / Instagram / @kellybellyboom
Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика LifeStyle Новини LifeStyle Мода Victoria's Secret
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