Модель Кендіс Сванепул ніжно оголилась на пляжі Бразилії: фото 18+

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Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @bravin

Зірка глянців та "ангел" бренду Victoria's Secret окрім участі в показах ще й активно займається просуванням власного бренду купальників Tropic of C. Цього разу вона обійшлась лише знімком топлес, однак на інших світлинах не пропустила можливості похизуватись стильними бікіні.

Пікантна фотозйомка відбувалась в Сан-Паулу, Бразилія, а автором фотоісторії став місцевий митець Eduardo Bravin. Знімки вийшли напрочуд сонячними та "соковитими" – все в дусі кампейну Tropic of C.

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Одне з найгарячіших фото в Instagram зірка опублікувала 8 квітня і його вже встигли оцінити не одна тисяча фанатів. На ньому Кендіс позує без верхньої білизни, прикриваючи груди руками. Ніжності кадру додало полотно, на яке легко обіперлась модель. Фотосесію зірка вирішила влаштувати без макіяжу і зачіски, створивши цілком природній образ, з яким жінки приходять на пляж.


Сексуальна Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

На інших фото Сванепул зафіксована поміж зеленої рослинності, де приміряла два роздільні купальники – червоний та з леопардовим принтом. На одному з кадрів модель одягнула трендову пов'язку на голову, а також золотисті прикраси.


Кендіс Сванепул в рекламі Tropic of C / Instagram / @bravin


Кендіс Сванепул в рекламі Tropic of C / Instagram / @bravin


Кендіс Сванепул в рекламі Tropic of C / Instagram / @bravin

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Мода Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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