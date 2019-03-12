Модель Кендіс Сванепул засвітила сідниці у бікіні: гарячі фото

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Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / www.gettyimages.com

Зірка білизняного бренду Victoria’s Secret Кендіс Сванепул, яка є матір'ю двох дітей і нещодавно розійшлась зі своїм нареченим Германном Ніколі, показала шанувальникам у соціальних мережах розкішний відпочинок у Бразилії.

Нові знімки Кендіс опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На яскравих фото південноафриканська супермодель позує в відкритому купальнику, демонструючи струнку фігуру під бразильськими сонячними променями.

У підписі Сванепул розповіла, що відпочивала в селі на півострові на березі затоки Каммау. На одній зі світлин ангел Victoria’s Secret продемонструвала маленький шрам на сідниці. 

Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул відпочиває у Бразилії / Instagram / @angelcandices

Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул відпочиває у Бразилії / Instagram / @angelcandices

Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул відпочиває у Бразилії / Instagram / @angelcandices

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Victoria's Secret Мода Бразилія
Джерело: LifeStyle 24
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