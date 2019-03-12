Модель Кендіс Сванепул засвітила сідниці у бікіні: гарячі фото
Зірка білизняного бренду Victoria’s Secret Кендіс Сванепул, яка є матір'ю двох дітей і нещодавно розійшлась зі своїм нареченим Германном Ніколі, показала шанувальникам у соціальних мережах розкішний відпочинок у Бразилії.
Нові знімки Кендіс опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На яскравих фото південноафриканська супермодель позує в відкритому купальнику, демонструючи струнку фігуру під бразильськими сонячними променями.
У підписі Сванепул розповіла, що відпочивала в селі на півострові на березі затоки Каммау. На одній зі світлин ангел Victoria’s Secret продемонструвала маленький шрам на сідниці.
Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices
Кендіс Сванепул відпочиває у Бразилії / Instagram / @angelcandices
Кендіс Сванепул відпочиває у Бразилії / Instagram / @angelcandices
Кендіс Сванепул відпочиває у Бразилії / Instagram / @angelcandices