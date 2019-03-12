Модель Кендіс Сванепул засвітила сідниці у бікіні: гарячі фото

22:32, 151

Зірка білизняного бренду Victoria’s Secret Кендіс Сванепул, яка є матір'ю двох дітей і нещодавно розійшлась зі своїм нареченим Германном Ніколі, показала шанувальникам у соціальних мережах розкішний відпочинок у Бразилії.