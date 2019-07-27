Модель Коко Роша приміряла аксесуар українського бренду: фотофакт

Українські бренди продовжують підкорювати світ, відтак знані модниці залюбки приміряють наші стильні вироби. До любительок вітчизняних дизайнерів долучилась знаменита канадська модель Коко Роша.

На своїй сторінці в Instagram манекенниця опублікувала чарівне фото з дітьми: 4-річною Айоні та 1-річним Івером. Коко Роша з нащадками позувала на екзотичному морському фоні островів Теркс і Кайкос.

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Однак не пейзаж чи миле сімейне фото привернуло увагу журналістів LifeStyle 24, а образ, який модель засвітила на знімку. Коко Роша постала перед камерою у сукні з поясом та капелюшку від українського дизайнера Руслана Багінського. Аксесуар чудово доповнив літнє вбрання знаменитої канадської моделі, що відзначили і її прихильники.



Коко Роша в кепі українського дизайнера / Instagram / @cocorocha



Модель Коко Роша з дітьми / Instagram / @cocorocha

Це не вперше канадська модель з'являється на публіці в кепі від Руслана Багінського. Згідно зі знімками українського дизайнера, Коко Роша та її донька Айоні мають однакові капелюшки, які залюбки приміряють для спільних прогулянок.



Коко Роша з донькою / Instagram / @ruslanbaginskiy_hats