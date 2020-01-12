Модель Ксенія Пунтус випала з вікна у Москві: у справі фігурує внук відомого режисера

Всі російські ЗМІ повідомляють, що 21-річна модель та акторка Ксенія Пунтус впала з третього поверху в Москві. Наразі невідомі деталі інциденту, однак журналісти довідались, що квартира належить онуку режисера Микити Михалкова Андрію Бакову.

Як повідомляє Комсомольська правда, інцидент стався 11 січня в Москві. Ксенія Пунтус впала з вікна та наразі перебуває у реанімації столичної клініки. За попередньою інформацією, медики виявили у моделі численні травми, зокрема, вивих стегна, забій хребта, тазу, легенів, а також черепно-мозкову травму. Зірка вже перенесла операцію та перебуває в стабільно важкому стані.

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​Ксенію Пунтус біля будинку знайшов працівник дорожньої служби. Коли правоохоронці прибули на місце інциденту, дівчина була у свідомості та просила про допомогу. Водночас внук режисера Микити Михалкова Андрій Баков спав у квартирі та дізнався про подію від поліцейських.

Це підтверджують і друзі пари. Як вони розповіли РЕН-ТВ, перед інцидентом Андрій Баков та Ксенія Пунтус відпочивали у барі. Хлопець перебрав з алкоголем, тому його друзі допомогли закоханим добратись додому та бачили, як внук російського режисера пішов одразу ж спати. А от правоохоронці не виключають, що модель зі своїм обранцем приймали психотропні речовини. Наразі триває слідство та з'ясовуються всі деталі інциденту.