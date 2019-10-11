Модель Міранда Керр народила третю дитину, – ЗМІ

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Міранда Керр і Еван Шпігель
Міранда Керр і Еван Шпігель / www.gettyimages.com

Західні видання повідомляють, що австралійська супермодель Міранда Керр народила третю дитину від свого чоловіка – мільярдера, головного виконавчого директора Snapchat Евана Шпігеляна – ще початку цього тижня.

Як повідомляє видання Marie Claire, Міранда народила другого спільного сина Евану. Нагадаємо, модель виховує 8-річного сина Флінна Крістофера від колишнього чоловіка Орландо Блума і півторарічного Харта – перша спільна дитина Керр і Шпігеля.

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Додамо, що наразі офіційного підтвердження немає, а сама Міранда три дні тому публікувала на своїй сторінці в інстаграмі короткий ролик про догляд за собою під час вагітності.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

 

Зіркова мама не приховує того, що третя вагітність була найскладнішою для неї. "Кожен ранок я відчувала себе погано", – прокоментувала вона виданню Marie Claire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

 

Також Керр згадала про те, як її страший син зрадів, коли у нього народився молодший брат.

"Флінн просто обожнює Харта! Він так мріяв про молодшого братика! І він чудово справляється з роллю старшого брата!" – заявила Міранда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

 

Що відомо про особисте життя Міранди Керр?Модель Міранда Керр стала поки єдиною жінкою, яка зуміла повести до вівтаря знаного ловеласа Орландо Блума. Їхнє таємне весілля відбулось у 2010 році, а вже за рік у пари народився єдиний син Флінн. Однак стосунки з голлівудським актором тривали недовго: постійні зйомки Орландо призвели до розлучення.

У 2015-му Міранда закрутила роман із автором додатку Snapchat та бізнесменом Еваном Шпігелем. Офіційно пара одружилась за 2 роки. після чого в них народився син Харт. Наразі зіркове подружжя очікує на появу другої спільної дитини.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Мода Зіркові мами Victoria's Secret
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