Модель Наомі Кемпбелл показала свою зачіску без перуки: несподіване фото

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Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi

48-річна Наомі Кемпбелл здивувала своїх прихильників незвичним селфі. Зірка відверто показала, як виглядає її волосся без розкішної перуки.

Супермодель Наомі Кемпбелл вже давно скаржилась на стан свого волосся. Тому модель ретельно приховувала свою зачіску за ідеальною перукою. Окрім цього, зірка використовувала стильні хустини, які прикрашали її голову. 

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Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

Однак тепер Наомі Кемпбелл вирішила показати, якою насправді є її зачіска. Модель зробила незвичне селфі, на якому видніється пошкоджене та випавше волосся. 

"Зняти все", – лаконічно написала Наомі Кемпбелл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

Невідомо, якої реакції модель очікувала від своїх прихильників, однак люди із захватом відреагували на незвичне селфі знаменитості. "Ви ще красивіша", "Чудова", "Виглядаєте дивовижно", "Богиня! І красива, і розумна", – написали прихильники Наомі Кемпбелл. 

Теги: LifeStyle Мода Краса Наомі Кемпбелл
Джерело: 24 Канал
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