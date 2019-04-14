Модель Наомі Кемпбелл розірвала стосунки з 25-річним Ліамом Пейном, – ЗМІ

Супермодель Наомі Кемпбелл здивувала несподіваним рішенням: зірка вирішила розірвати стосунки з 25-річним бойфрендом Ліамом Пейном, який є одним із солістів британського гурту One Direction.

Ефектна супермодель Наомі Кемпбелл у 48 років знає, як насолоджуватись життям. Вона мандрує світом, відвідує світські заходи та крутить романи зі значно молодшими чоловіками. Новим обранцем запальної манекенниці став співак Ліам Пейн, молодший за неї на 23 роки. Проте їхні стосунки протривали недовго, повідомляє The Sun.

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Достеменно невідомо, що стало причиною розриву. Інсайдери стверджують, що Наомі Кемпбелл просто стало нецікаво проводити час з Ліамом Пейном, тому вона вирішила завершити роман з музикантом.

Наомі прийняла рішення, щоб розійтись. Вона просто не для Ліама, тому і відкинула його. Досить часто Наомі просто нудьгувала. Він завжди був більш активним, потребував уваги і, що викликало стурбованість, вони офіційно не оголошували про стосунки. Їхні зустрічі були дуже випадковими,

– розповів інсайдер.

Чутки про роман пари з'явились вкінці січня 2019 року. За словами інсайдерів, 22 травня Наомі Кемпбелл планувала офіційно познайомити всіх зі своїм бойфрендом. Саме в цей день зірка буде святкувати своє 49-річчя. Модель навіть винайняла готель у центрі Лондона та розкішний ресторан, куди мала намір запросити найближчих друзів. Окрім цього, Наомі забронювала номер у французьких Каннах, куди пара б вирушила наступного дня після вечірки. Однак, ймовірно, модель змінить свої плани щодо дня народження.