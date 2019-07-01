Модель Ніна Агдал позувала повністю голою: фото 18+

Відома данська модель Ніна Агдал приголомшила мережу сексуальними знімками. Зірка постала перед камерою повністю голою, продемонструвавши свою розкішну фігуру.

Сексуальні фото 27-річна Ніна Агдал опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram. Модель, яка співпрацює з популярними виданнями Esquire та Sports Illustrated, зробила світлини просто посеред поля. Ніна Агдал повністю роздягнулась та стала спиною до камери, однак всі підписники її блогу змогли розгледіти її приголомшливу фігуру, зокрема, пружні сідниці.

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"Цікавий факт про цю зйомку. Моя мама запитала мене, чи я не хочу одягнути сорочку для цієї фотографії", – написала під знімком Ніна Агдал.

Таким чином модель підтвердила здогадку прихильників, що це фото було зроблене у рідному для неї Копенгагені. При цьому Ніна Агдал зізналась, що родичі переглядають її оголені фото в мережі та підтримують зірку в цьому.

Зазначимо, що це не найсексуальніше фото у блозі Ніни Агдал. Модель полюбляє брати участь у провокативних зйомках, а нещодавно приголомшила мережу серією фото, на яких оголилась. Знімки були зроблені під час її відпочинку з бойфрендом Джеком Брінклі Куком, який засвітився на одній з пікантних світлин. Тому, ймовірно, автором і останнього фото був коханий Ніни Агдал.