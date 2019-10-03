Модель Playboy визнана володаркою найкрасивіших сідниць світу за версією Miss BumBum 2019: фото

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Модель Playboy визнана володаркою найкрасивіших сідниць світу за версією Miss BumBum 2019: фото
/ Instagram / @suzycortezoficial

Бразильська модель Playboy 29-річна Сьюзі Кортес перемогла у конкурсі Miss BumBum 2019 і була визнана володаркою найкрасивіших сідниць світу. Церемонія нагородження відбулася 30 вересня у Мехико.

Про переможницю повідомили представники Miss BumBum 2019 на офіційній сторінці в інстаграм. У конкурсі краси взяли участь жінки з багатьох країн, зокрема представниці Австралії, Іспанії, Великобританії, США, Канади, Франції, Німеччини, Португалії, Мексики і Бразилії.

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Засновником конкурсу є 40-річний підприємець Какау Олівер. Miss BumBum проводять вже вісім років, де у фіналі беруть участь 27 дівчат. Перемогу у 2019 році здобула модель Playboy Сьюзі Кортес з Бразилії.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ???? ?????? (@suzycortezoficial)

 

Друге місце обійняла Райана Лаура Суза з Франції.

 

 Третє місце зайняла Джессіка Лопес з Великобританії.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Мода
Джерело: LifeStyle 24
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