Модель Playboy заарештували за жорстоке вбивство: моторошні деталі

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Модель Playboy Келсі Тернер заарештували за жорстоке вбивство
Модель Playboy Келсі Тернер заарештували за жорстоке вбивство / Facebook / @KelseyLove93

Зірку пікантного журналу Playboy Italy Келсі Тернер заарештували у США. Модель підозрюють у жорстокому вбивстві 71-річного психотерапевта Томаса Берчарда.

Як повідомляє The New York Post, тіло лікаря було знайдене за межами Лос-Анджелеса 7 березня. Перехожі помітили покинуте авто біля в'їзду до Національного парку в Неваді, у якого було розбите вікно. Спершу очевидці припустили, що це звичайне пограбування. Однак правоохоронці, які приїхали на місце виклику, виявили у багажнику машини тіло жорстоко вбитого Томаса Берчарда.

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За результатами експертизи, чоловік помер від численних травм голови, які вбивця наніс тупим предметом. Після слідчих дій правоохоронці запідозрили у жорстокому злочині 25-річну модель Келсі Тернер. Манекенницю одразу ж затримали оперативники ФБР, а у ЗМІ просочились перші деталі безжального вбивства. 

Модель запідозрили у жорстокому вбивстві
Модель запідозрили у жорстокому вбивстві / Sky News

Відомо, що Келсі Тернер та Томас Берчард були знайомі багато років. 71-річний психотерапевт оплачував моделі оренду її помешкання у каліфорнійському місті Салінас. При цьому сума щомісячних виплат сягала 4 тисяч доларів, розповіла мати Келсі Тернер, яка жила із зірковою донькою.

Тернер та її родина жили в будинку близько року. Там були кілька викликів поліції, – розповіла сусідка Келсі Тернер.

Правоохоронці також з'ясували, що модель познайомилась із психологом у мережі. Тривалий час вони спілкувались, а Томас Берчард всіляко підтримував її. За даними поліції, чоловік припинив давати гроші манекенниці, тому вона переїхала жити до Лас-Вегаса. Перед смертю Томас Берчард розповідав друзям, що Келсі має проблемні стосунки з хлопцем. Які були мотиви жорстокого вбивства, наразі невідомо. 

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Теги: LifeStyle Мода Playboy Кримінальні новини Новини LifeStyle
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