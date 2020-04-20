Модель plus-size Іскра Лоуренс народила первістка: пологи зірки відбулись вдома

Пишнотіла британська модель стала мамою первістка. Іскра Лоуренс оголосила про поповнення у родині, проте вирішила не оприлюднювати ні стать, ні ім'я дитини. Манекенниця народжувала вдома, адже через спалах коронавірусу побоювалася пологів у клініці.

29-річна британка впродовж вагітності радо ділилася світлинами, на яких демонструвала зміни свого тіла та округлий живіт. Іскра Лоуренс вирішила не тримати в секреті й те, що її довгоочікуваний первісток з'явився на світ. Про народження малюка зірка оголосила ввечері 19 квітня, опублікувавши зізнання в інстаграм-дописі.

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Попри те, що модель активно афішувала своє життя під час вагітності, вона вирішила зберегти приватність для немовля. Молода матуся зазначила, що наразі не буде публікувати перші фото крихітки, розголошувати стать та ім'я. Іскра Лоуренс пояснила рішення тим, що не хоче, аби в майбутньому подібні деталі зашкодили дитині.

Я не маю уявлення, як зараз змусити себе думати, не кажучи вже про те, щоб "зробити офіційне повідомлення". Але я відчуваю, що за всі ці роки з багатьма з вас ми стали дійсно близькими і я не можу приховати від вас цю новину – малюк народився, і нам з Філіпом знадобиться час, щоб усвідомити цей факт – тепер нас троє,

– написала Іскра Лоуренс.

Модель plus-size також оприлюднила, що її перші пологи відбулися вдома. Вона довго міркувала над тим, чи варто в умовах пандемії народжувати в клініці й врешті вирішила не наражати себе та майбутнього малюка на небезпеку. Іскра пообіцяла детально розповісти про те, як минули її пологи в домашніх умовах.

Батьком малюка став бойфренд моделі музичний продюсер Філіп Пейн, з яким Іскра Лоуренс познайомилась 2018 року. Тоді манекенниця була запрошеною гостею на вечірці та знімала пряму трансляцію для свого блогу. У відео Іскра назвала Філіпа привабливим, а він у свою чергу вирішив познайомитись. Вже за місяць пара здійснила перший публічний вихід. І хоч Іскра Лоуренс та Філіп Пейн поки не одружились, їхніми стосунками вже захоплюються мільйони прихильників.