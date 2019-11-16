Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі засвітила груди у шкіряній сукні: спекотні фото

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Розі Гантінгтон-Вайтлі в сексуальній сукні / www.gettyimages.com

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі може похизуватись розкішною стрункою фігурою, яку полюбляє підкреслювати сексуальними вбраннями. Днями манекенниці вдалось перевершити себе, прийшовши на червону доріжку премії у пікантній шкіряній сукні.

У Лос-Анджелесі відгриміла церемонія нагородження преміями Revolve Awards-2019. На червоній доріжці красувались голлівудські знаменитості, демонструючи свої ефектні вбрання. Вінні Гарлоу, Софі Калпо, Ромі Стрейд, Ельза Госк, Амбер Валета – моделі вразили своїми образами на урочистій події. Однак їхні пікантні вбрання зуміла перевершити Розі Гантінгтон-Вайтлі.

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Для особливого виходу вона підібрала чорну шкіряну сукню від Michael Costello. Вбрання підкреслювало струнку талію Розі Гантінгтон-Вайтлі, а завдяки розрізу оголювало ноги моделі. Пікантності вигляду манекенниці додавав крій сукні у зоні декольте, який оголював груди знаменитої британки. До вбрання Розі Гантінгтон-Вайтлі підібрала туфлі-човники на підборах та лаконічні прикраси. 

Розі Гантінгтон-Вайтлі на червоній доріжці
Розі Гантінгтон-Вайтлі на червоній доріжці / Getty Images

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі у звабливій сукні
Розі Гантінгтон-Вайтлі у звабливій сукні / Instagram / @rosiehw​
 

Не менш сексуально виглядала і Ельза Госк, яка прийшла на церемонію у прозорій червоній сукні. Модель залюбки позувала поряд зі своїми колегами, демонструючи темну спідню білизну в пікантному вбранні. 

Сексуальні моделі в Лос-Анджелесі
Сексуальні моделі в Лос-Анджелесі / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Розі Гантінгтон-Вайтлі Еротика
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