Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась топлес для глянцю: гарячі фото

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі віддає чимало свого часу інстаграм-блогу та фешн-проєктам. Однак зірка не забуває і про глянці, які принесли їй світову славу.

Днями модель погодилась на сексуальну зйомку для французького журналу Madame Figaro. Глянець надійде у продаж вже у березні 2020 року. А поки автори проєкту та й сама Розі Гантінгтон-Вайтлі підігріли цікавість читачів гарячими кадрами, які увійдуть до нового випуску.

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На фото, яке першим з'явилось у мережі, видно, як запальна модель позує перед камерою топлес. Оголені груди Розі Гантінгтон-Вайтлі прикрила руками, що виглядало дуже сексуально. Не забули стилісти і про модні тренди: на фото зірка позує у штанах кольору кемел, які називають обов'язковим елементом гардеробу модниць.

Не менш провокативними виявились і інші кадри, зроблені фотографом Девідом Румером. На всіх світлинах Розі Гантінгтон-Вайтлі залюбки позувала топлес, прикриваючи інтимні місця зачіскою або ж піджаком. Представники Madame Figaro зробили ставку на природній красі моделі, тому вона постала в кадрі з легким денним макіяжем.