Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі оголила стрункі ноги в білій сукні: фото

Популярна британська модель Розі Хантінгтон-Уайтлі відвідала один із анонсованих заходів у Голлівуді – презентацію нового фільму "Форсаж: Гоббс та Шоу" (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw). Для публічного виходу зірка обрала дуже спокусливу сукню, яка привернула увагу всіх учасників прем'єри.

У суботу, 13 липня, в Голлівуді відбулась довгоочікувана презентація кінострічки "Форсаж: Гоббс та Шоу". Продовження легендарних фільмів "Форсаж", які щоразу отримують шалену популярність у прокаті, привернуло увагу всіх ЗМІ.

Читайте також: Прес в кадрі та напівпрозора сукня на голе тіло: як Розі Хантінгтон-Уайтлі відпочиває в Італії

На червоній доріжці з'явились всі головні актори кінострічки та їхні другі половинки. Так, серед гостей можна було побачити Джейсона Стейтема і його кохану Розі Хантінгтон-Уайтлі, Ідріса Ельбу з дружиною Сабріною і донькою Ісан, Двейна Джонсона з мамою та інших. Всі знаменитості приголомшили фотографів елегантними вбраннями.

Та, мабуть, найбільшу увагу привернула 32-річна Розі Хантінгтон-Уайтлі. Модель прийшла підтримати свого зіркового чоловіка, який виконав одну з головних ролей у фільмі, в дуже відвертій білій сукні. Вбрання було приталеним, тому всі змогли помилуватись ідеальними формами Розі Хантінгтон-Уайтлі та відсутністю на ній білизни. Пікантності сукні додавали великий розріз на нозі та прозорі смужки.

До такого сміливого вбрання манекенниця підібрала ледь помітні босоніжки на підборах, прикрашені камінням, та прикраси. Розі Хантінгтон-Уайтлі надала перевагу ідеальній укладці волосся та денному макіяжу, який підкреслив її природну красу. Виглядала зіркова кохана Джейсона Стейтема розкішно, що відзначили експерти всіх західних ЗМІ.



Розі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стейтем / Getty Images



Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі / Getty Images

Що відомо про стосунки Розі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсона СтейтемаВперше про роман голлівудського мачо Джейсона Стейтема та приголомшливої білявки Розі Хантінгтон-Уайтлі почали говорити ще у 2010 році. Тоді пара потрапляла в об'єктиви папараці, однак не коментувала жодних чуток. Проте уникнути публічності їм все ж не вдалось, відтак невдовзі Розі та Джейсон разом приходили на світські заходи, чим підтвердили розмови про їхні стосунки.



У 2016 році у ЗМІ з'явилась інформація про заручини зірок. Вже за рік у пари народився син – Джек Оскар Стейтем. Проте до вівтаря закохані так і не пішли. У грудні 2018 року всі журналісти написали гучну новину про майбутнє весілля Розі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсона Стейтема, однак модель назвала це фейком. Зрештою весілля пара так і не влаштувала. Розі і Джейсон продовжують жити у громадянському шлюбі, виховуючи свого єдиного сина.