Модель Сніжана Онопко прокоментувала розлучення з чоловіком-тираном

Днями іменита українська модель заявила, що розлучається з чоловіком Миколою Щуром після 10 років шлюбу. Сніжана Онопко наголосила, що причинами стали фізичне насильство та численні зради. Після резонансного зізнання зірка шкодує, що не наважилася на це рішення раніше.

Знаменитість, яка підкорювала світові подіуми та ставала обличчям найвідоміших глянців, наважилася прокоментувати своє розлучення з чоловіком, яке розкрила у викривальному інтерв'ю тижнем раніше. На особистій сторінці в інстаграмі Сніжана Онопко опублікувала лаконічний допис, яким публічно зізналася, що шкодує про те, що так довго терпіла знущання чоловіка Миколи Щура.

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Дуже шкодую, що так довго терпіла і не помічала очевидних речей,

– написала знаменитість.

Фото, яким Сніжана Онопко доповнила текст, не менш промовисте. На тлі жіночих підборів напис: "Не шкодую, що пішла. Шкодую, що так довго збиралася". Також в інстаграм-сторіс вона розмістила короткий ролик, на якому красувалася фраза: "Життя прекрасне і чудове, якщо не звертати уваги на психопатів".

У коментарях її підтримали прихильники та навіть зіркові колеги, серед яких не менш відома українська модель Аліна Байкова, яка також прославилася на весь світ. Фоловери зауважили, що зірка заслуговує на справжнє жіноче щастя та обов'язково буде щасливою зі своїм новим майбутнім обранцем. Прихильники також сподіваються, що 33-річна Сніжана Онопко все ж зважиться повернутися в модельний бізнес.

Що відомо про скандал у сім'ї Сніжани Онопко? Українська модель в інтерв'ю виданню JetSetter оголосила, що розлучається з чоловіком бізнесменом Миколою Щуром. Вона розсекретила, що тривалий час виплачувала його борги та пробачала зради, а він у той час підіймав на неї руку. Проте останною краплею стало те, що він проводив час з коханкою у спільному маєтку подружжя. Тоді Сніжана Онопко зважилася подати документи на розлучення та поділ майна попри численні погрози екскоханого.