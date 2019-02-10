Модель Тесс Холлідей підкреслила пишні форми мереживною сукнею: фото

Пишнотіла модель Тесс Холлідей, вага якої перевищує 150 кілограмів, не соромиться своїх форм, а навпаки демонструє їх при першій же нагоді. Так, днями зірка засвітилась на світській події у мереживній сукні.

Нью-Йорк перетворився на мекку світової моди, адже знамениті дизайнери презентують там свої нові колекції. Відомі манекенниці та світські левиці заполонили місто. Одна за одною вони публікують фото з Тижня моди, демонструючи новинки свого гардеробу.

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Винятком не стала й пишнотіла Тесс Холлідей. Днями зірка відвідала презентацію нової колекції вбрання знаменитого бренду Tadashi Shoji. Для фешн-події манекенниця обрала чорну мереживну сукню, яка підкреслила її пишні форми. Вбрання було коротшим, аніж полюбляє носити Тесс Холлідей, відтак всі учасники заходу могли побачити татуювання зірки.

Свій образ вона доповнила хутряною накидкою, взуттям на невеличких підборах і маленькою сумочкою. Хвилясте волосся і макіяж підкреслили ефектне вбрання моделі.



Модель Тесс Холлідей / Getty Images



Пишнотіла Тесс Холлідей на Тижні моди / Getty Images



Тесс Холлідей / Instagram / @tessholliday​