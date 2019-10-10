Модель-трансгендер і plus-size знялись у сексуальній рекламі Victoria's Secret: фото 18+

Один з найвідоміших брендів білизни Victoria’s Secret приголомшив світ змінами. До числа "ангелів" вперше приєднались модель-трансгендер Май Симон Ліфшиц та plus-size манекенниця Алі Тейт Катлер. Обидві дівчини вже знялись у новій рекламі бренду, приголомшивши мережу сексуальними образами.

Чому у Victoria’s Secret змінили правила щодо "ангелів"

Гучний скандал, який спалахнув наприкінці 2018 року, змусив представників Victoria’s Secret внести корективи до політики бренду. Тоді в інтерв'ю маркетинговий директор компанії Ед Разек заявив, що бренд не співпрацює з транс-моделями і plus-size, бо вони суперечать критеріям підбору "ангелів". Не стрункі красуні, як був переконаний чоловік, призвели б до руйнування іміджу, створеного упродовж багатьох років. Така заява змусила багатьох людей долучитись до акцій протесту, а у Victoria’s Secret пережили нелегкі часи.

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Та минуло менше року, як представники бренду активно почали руйнувати стереотипи щодо "ангелів". До Victoria’s Secret запросили модель із вітиліго Вінні Харлоу, plus-size зірку Алі Тейт Катлер і транс-манекенниць Май Симон Ліфшиц і Валентину Сампайо.

Як виглядає нова реклама Victoria’s Secret

Як відомо, дівчата вже встигли взяти участь у кількох звабливих зйомках, а днями мережу підкорила нова реклама з "ангелами". Так, 24-річна модель з Данії Май Симон Ліфшиц приміряла сексуальні мереживні комплекти. Трансгендерна манекенниця вперше очолила рекламну кампанію, від чого не стримувала щастя.

"Подаваймо наші особливості, як сильні сторони. Вдячна, що була учасницею цієї рекламної кампанії, яка відзначалась різноманітністю, адже бренд залучив не простих моделей. Незалежно від того, якою є наша особиста боротьба – з тілом, своїм мисленням чи всім світом – ми залишаємось собою. Нехай це пов'язує нас разом, щоб ми могли по-справжньому надихати один одного", – прокоментувала зйомку Май Симон Ліфшиц.

Не стримувала емоцій і пишнотіла модель Алі Тейт Катлер. Дівчина, яка 8 жовтня долучилась до "ангелів" Victoria’s Secret, зізналась, що завжди комплексувала через свої форми. Однак після реклами нової колекції, створеної в колаборації з брендом Bluebella, Алі Тейл Катлер усвідомила свій успіх та закликала всіх прихильниць побороти комплекси.

Я ніколи не любила своє пишне тіло, коли була молодшою, і не хотіла, щоб люди дивились на мене, бо вважала себе товстою... Я все переосмислила, коли почала займатися модельною кар'єрою та побачила красунь, які мали більші форми. Тоді я зрозуміла, що можу бути прекрасною в будь-якому розмірі. Подивіться на нас і змінюйте думку про себе,

– закликала Алі Тейл Катлер.

У мережі вже оцінили новинки білизняного бренду та із захватом відреагували на особливу рекламу Victoria’s Secret. Водночас сексуальні знімки нових "ангелів" стали своєрідним доповнення акції #LoveYourselfCampaign, яка триває у Великобританії.