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Модель трансгендер Валентина Сампайо продемонструвала струнке тіло: фото

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Валентина Сампайо / Instagram / @valentts

Бразильська модель та актриса, яка стала першим в історії трансгендерним "ангелом" бренду Victoria's Secret, поділилася архівним кадром зі свого відпочинку на батьківщині. Дівчина зізналася, що сумує за сонячним курортом та не може дочекатися нагоди знову поніжитися під лагідним сонцем на розкішних пляжах Бразилії.

На архівних світлинах 23-річна модель, яка час від часу демонструє своє тіло під час пікантних зйомок, постала в асметричному коричневому капальнику, оголивши одне плече. Дівчина зображена у відвертій позі на лежаку. Тлом для фото став океан та скелясте узбережжя. 

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Легкий бриз лише доповнив кадр, забезпечивши об'ємну зачіску знаменитої моделі. Валентина Сампайо позувала без макіяжу, вкотре доводячи витонченість рис свого обличчя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts)

Нагадаємо, що відомий білизняний бренд Victoria's Secret, представниками якого раніше були моделі з ідеальними формами та з незміненою статтю, після скандальних звинувачень у дискримінації вирішив змінити політику компанії. Так, в березні представники  заявили про першу співпрацю з моделлю-трансгендером Валентиною Сампайо. Тоді дівчина заявила, що використовуватиме свою надмірну популярність у корисних цілях не лише в галузі моди. У її планах є пункт "змінити статус-кво" не лише у фешн-індустрії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Victoria's Secret Еротика
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