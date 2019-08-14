Модель-трансгендер Валентина Сампайо заявила, що спробує внести кардинальні зміни не лише в моду

1289 Читать новость на русском
Трансгендерна модель Валентина Сампайо
Трансгендерна модель Валентина Сампайо / Instagram / @valentts

22-річна модель Валентина Сампайо, яка стала першою трансгендерною представницею білизняної марки Victoria's Secret, дала відверте інтерв’ю британською виданню Elle. У розмові з представниками журналу дівчина розповіла про свої кар'єрні плани.

Відомий білизняний бренд Victoria's Secret, представниками якого раніше були моделі з ідеальними формами та з незміненою статтю, після скандальних звинувачень у дискримінації вирішив змінити політику компанії. Так, в березні представники оголосили про посвяту моделі з апетитними формами Барбари Палвін в "ангели", а на початку серпня заявили про першу співпрацю з моделлю-трансгендером.

Читайте також: Як виглядала до операції модель-трансгендер Валентина Сампайо: фото

Дівчиною, яка стала справжнім поштовхом змін в середині марки виявилася 22-річна бразилійка Валентина Сампайо. Після оголошення про посвяту в моделі Victoria's Secret вона дала інтерв'ю для британського Elle, в якому заявила, що використовуватиме свою надмірну популярність у корисних цілях не лише в галузі моди. У її планах є пункт "змінити статус-кво" не лише у фешн-індустрії.

Це перемога для всіх людей, які в даний час не представлені на подіумі і в моді взагалі. Бренди нарешті змінюються, усвідомлюють важливість різноманітності. Настав дуже важливий момент для мене, мого оточення і для всіх інших ... Я спробую змінити статус-кво не тільки в модній індустрії, а й в суспільстві,
– гучно заявила 22-річна Валентина Сампайо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts)

Варто нагадати, що через відмову у співпраці з моделями plus-size, моделями-трансгендерами, а також невисокими представницями модної галузі бренду Victoria's Secret доводиться переживати не найкращі часи. Наприкінці липня стало відомо, що грандіозного шоу-показу, який традиційно відбувався восени, цього року не буде, а ще через тиждень скандальний маркетинг-директор білизняної марки Ед Разек пішов зі своєї посади.

blog_ava
Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
сьогодні
15527
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Victoria's Secret Мода
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мілі Куніс – 36: Топ-4 ролі голлівудської акторки з України
сьогодні 12:00 Мілі Куніс – 36: Топ-4 ролі голлівудської акторки з України
Юлія Девда 2416
"Страшнi iсторiї для розповiдi у темрявi": доза страху і ностальгії
13 серпня 14:38 "Страшнi iсторiї для розповiдi у темрявi": доза страху і ностальгії
Юлія Ліпенцева 516
Італія на 360: тижнева мандрівка по країні вина та сиру
13 серпня 13:39 Італія на 360: тижнева мандрівка по країні вина та сиру
599
Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
12 серпня 17:03 Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
Марта Вересюк 7238
Модні аксесуари літа-2019: що має бути у гардеробі кожної дівчини
12 серпня 14:00 Модні аксесуари літа-2019: що має бути у гардеробі кожної дівчини
Юлія Турелик 2834
Новини
Більше новин
Залиште відгук