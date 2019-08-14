Модель-трансгендер Валентина Сампайо заявила, що спробує внести кардинальні зміни не лише в моду

22-річна модель Валентина Сампайо, яка стала першою трансгендерною представницею білизняної марки Victoria's Secret, дала відверте інтерв’ю британською виданню Elle. У розмові з представниками журналу дівчина розповіла про свої кар'єрні плани.

Відомий білизняний бренд Victoria's Secret, представниками якого раніше були моделі з ідеальними формами та з незміненою статтю, після скандальних звинувачень у дискримінації вирішив змінити політику компанії. Так, в березні представники оголосили про посвяту моделі з апетитними формами Барбари Палвін в "ангели", а на початку серпня заявили про першу співпрацю з моделлю-трансгендером.

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Дівчиною, яка стала справжнім поштовхом змін в середині марки виявилася 22-річна бразилійка Валентина Сампайо. Після оголошення про посвяту в моделі Victoria's Secret вона дала інтерв'ю для британського Elle, в якому заявила, що використовуватиме свою надмірну популярність у корисних цілях не лише в галузі моди. У її планах є пункт "змінити статус-кво" не лише у фешн-індустрії.

Це перемога для всіх людей, які в даний час не представлені на подіумі і в моді взагалі. Бренди нарешті змінюються, усвідомлюють важливість різноманітності. Настав дуже важливий момент для мене, мого оточення і для всіх інших ... Я спробую змінити статус-кво не тільки в модній індустрії, а й в суспільстві,

– гучно заявила 22-річна Валентина Сампайо.

Варто нагадати, що через відмову у співпраці з моделями plus-size, моделями-трансгендерами, а також невисокими представницями модної галузі бренду Victoria's Secret доводиться переживати не найкращі часи. Наприкінці липня стало відомо, що грандіозного шоу-показу, який традиційно відбувався восени, цього року не буде, а ще через тиждень скандальний маркетинг-директор білизняної марки Ед Разек пішов зі своєї посади.