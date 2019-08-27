Модель-трансгендер вперше стала обличчям Chanel Beauty: що відомо про Тедді Квінліван – фото

Популярна модель, улюблениця креативного директора Louis Vuitton Ніколя Жескьєра – 25-річна Теодора Квінліван стала першим трансгендером, який представлятиме б'юті лінійку Chanel.

Перші рекламні ролики і фото опубліковані на офіційній сторінці Chanel Beauty в Instagram. У відеороботах Тедді Квінліван представляє продукти з лінії Soleil Tan De Chanel.

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Під коротким відео модель залишила сильний підпис, у якому поділилася тим, що їй доводиться у житті не легко, але вона міцно бореться за свої права.

Я ніколи не плачу, коли мені сумно, але в момент радості і тріумфу я ридаю від щастя. Моє життя – вічна боротьба: від постійних цькування в школі до побиття власним батьком. Це перемога, яка коштувала всіх страждань,

– заявила Теодора.

Що відомо про Тедді Квінліван?

Модель народилася в Бостоні в 1994 році, а Тедді кар'єру розпочала після того, як її помітив креативний директор Louis Vuitton Ніколя Жескьєр. Вперше на подіум Квінліван вийшла показі весняно-літньої колекції бренду у 2016 року. Після цього Тедді ставала дедалі популярнішою і пройшлася на подіумах багатьох люксових брендів – Saint Laurent, Dior, Chloe, Louis Vuitton, Paco Rabban та інші.

Зміну статі Теодора планувала ще в підліткові роки. У 17 років вона почала приймати гормони, а її мама допомогла знайти лікарів, щоб здійснити операцію. Батько моделі спершу не підтримав вибір сина, але потім прийняв, побачивши, що Квінліван почуває себе краще у ролі жінки.

Як Тедді Квінліван виглядала у дитинстві: дивіться фото

Модель-трансгендер Тедді Квінліван у дитинстві

Зараз Тедді Квінліван не соромиться зніматися у відвертих образах, а деколи й зовсім оголеною. Пікантні фото модель регулярно публікує на своїй сторінці в Instagram.

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