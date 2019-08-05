Модель-трансгендер вперше запросили для реклами Victoria's Secret

Бразильська модель та перша модель-трансгендер, яка знялась для обкладинки Vogue, Валентина Сампайо, увійшла в коло перших моделей, які представляють білизняний бренд. Наразі її ще не називають офіційним "ангелом", але такі зміни у компанії потішили багатьох прихильників.

Про участь 22-річної Валентини в черговій рекламній фотосесії Victoria’s Secret стало відомо на її Instagram-сторінці. Модель була одягнута у новій лініційці одягу колекції VS Pink.

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В іншому дописі-відео зірка побажала всім прихильникам ніколи не припиняти вірити та мріяти.

На таку новину із захватом відреагувала і почесний "ангел" Лаіс Рібейро, яка же встигла привітати Валентину у своєму Twitter: "Перший трансгендер у фотосесії для VS! Це робить мене неймовірно щасливою".

First transgender to shoot with Vs! This make me so happy! ️ pic.twitter.com/JydOd2mFQb — Lais Ribeiro (@Lalaribeiro16) August 3, 2019

Що відомо про Валентину Сампайо?Дівчина у свої 22 роки змогла здобути світову славу. Окрім моделінгу вона ще займається акторською справою. У 2016 році вона знялась для глянців Elle Brasil та L’Officiel Brasil, а вже у 2017 вона стала першою трансгендерною жінкою, яка була представлена ​​на обкладинці журналу Vogue Paris. Також її запрошували для фотосесії на обкладинку бразильського Vogue та для зйомки в німецькому Vogue.