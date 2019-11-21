Модель Victoria's Secret Алексіна Грем показала пружні сідниці на оголеному фото 18+

Британська модель та "ангел" Victoria's Secret опублікувала еротичне фото на фоні морських пейзажів. Цього разу вона продемонструвала свою відмінну фігуру та пружні сідниці.

29-річна зірка часто тішить своїх шанувальників відвертими фото на сторінці в інстаграмі. Зацікавлення прихильників до моделі зросло тоді, коли вона стала частинкою всесвітньо відомої білизняної марки Victoria's Secret.

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Британська зірка часто фотографується для глянців та кампейнів VS, втім не забуває подорожувати і кожну свою поїздку відзначати спокусливим кадром. Цього разу ракурс "впав" на набережну морського курорту, локацію якого Алексіна вирішила не зазначати. На світлині Грем приміряла лише ніжну білу накидку, яку вирішила спустити на низ та прикрити нею свої ноги.

Вся інша частина тіла постала у кадрі оголеною. Дівчина відмовилась від макіяжу та віддавала перевагу природній зачісці. Шанувальники моделі залишились в захваті від чорно-білого кадру.

Раніше Алексіна публікувала не менш звабливі кадри, які розбурхували мережу. Пропонуємо до перегляду деякі з них: