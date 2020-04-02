Модель Victoria's Secret Алексина Грем захворіла на коронавірус: зірку госпіталізували

Знаменита британська модель Алексина Грем, яка рік тому долучилась до "ангелів" Victoria's Secret, розповіла про інфікування коронавірусом. Зірка показала фото зі шпиталю і розповіла про недугу.

Відповідний допис з'явився на офіційній інстаграм-сторінці Алексини Грем 31 березня. Модель зізналась, що відчула перші симптоми коронавірусу, коли перебувала на самоізоляції вдома зі своєю сім'єю. У непростий час про неї дбала сестра, яка підтримувала Алексину навіть тоді, коли була не поряд.

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Наразі це 5 день, відколи "ангел" Victoria's Secret бореться з недугою. Симптоми хвороби вже зникають, тому Алексина Грем і вирішила поділитись своєю історією. За її словами, все починалось, як звичайне отруєння, однак згодом з'явилась сильна лихоманка.

"У перший день у мене була нудота і діарея. З'явилася лихоманка, а потім, коли вона спала, у мене почалась сильна лихоманка. Паморочилося в голові, було складно дихати. Я втратила здатність правильно говорити повними реченнями, мої легені просто не дозволяли мені цього робити, я не могла прийняти душ самостійно, мені потрібна була допомога, щоб навіть встати з ліжка, їсти було боляче", – розповіла вона.

Через важку форму COVID-19 Алексину Грем терміново госпіталізували. Наразі зірка все ще перебуває у шпиталі під наглядом медиків та звернулась до прихильників з проханням дотримуватись карантину.

Деякі люди досі не сприймають це серйозно. Вони продовжують збиратися разом і влаштовують вечірки. Будь ласка, залишайтеся вдома самі або тільки з тими, з ким живете!

– закликала вона.



Алексина Грем захворіла на коронавірус / Instagram / @alexinagraham

Станом на 1 квітня виявили понад 912 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них понад 45 тисяч померли. Водночас майже 192 тисячі хворих одужали. Лідером за кількістю інфікованих є США.



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