Модель Victoria’s Secret Сара Сампайо через психічний розлад вириває волосся на голові: деталі

Португальська топ-модель, а з квітня 2015 року одна з "ангелів" білизняного бренду Victoria’s Secret Сара Сампайо страждає на психічне захворювання.

28-річна модель у своєму інстаграмі нещодавно провела прямий ефір, у якому розповіла про захворювання на яке страждає з 15 років – трихотіломанію – виривання волосяного покриву на голові або інших частинах тіла. Такі дії виникають внаслідок стресу.

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Своє захворювання модель не приховує і вже раніше про нього розповідала. Тож підписники вирішили запитати її, як вона зараз справляється з нав’язливим бажанням виривати волосся.

За словами моделі, інколи бажання виривати волосся переростає в гостру фазу, і тоді їй хочеться виривати його більше, ніж зазвичай. Для того, аби не завдавати собі шкоди, Сампайо змушена коротко стригти нігті.

У мене часто спостерігається депресія і тривога, але останні кілька тижнів я відчувала найменше занепокоєння за останній час. Однак тепер я знову почуваюся пригніченою,

– розповіла модель.

Відомо, що знаменитість раніше виривала собі брови, а пробіли, які виникали після виривання замальовувала олівцем. Згодом дівчина почала виривати вії. Після таких імпульсивних нервових зривів, лікарі прописали ліки, які трохи зменшили кількість імпульсів, під час яких модель вдавалася до виривання волосся на тілі.

Наразі модель перебуває на самоізоляції з коханим Олівером Ріплі в Лос-Анджелесі, однак дуже скучила за рідними, які живуть в Португалії. Сампайо повністю присвячує свій час відпочинку: навчається, дивиться свої улюблені серіали, шоу-програми та трохи займається спортом.

Нещодавно вона знялася у фотосесії по FaceTime для журналу. Таку віддалену онлайн-зйомку зараз практикують багато моделей.



Сара Сампайо та Олівер Ріплі