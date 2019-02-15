Модель Вінні Харлоу повністю оголилась перед камерою: 18+

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Вінні Харлоу повністю оголилась перед камерою
Вінні Харлоу повністю оголилась перед камерою / Instagram / @winnieharlow

Популярна канадська модель Вінні Харлоу, яка страждає на вітиліго, полюбляє шокувати прихильників сексуальними зйомками. Днями вона показала чергові кадри, які розбурхали мережу.

Стрімка кар'єра Вінні Харлоу може тільки приголомшувати. Нікому не відома канадка з порушенням пігментації шкіри зуміла підкорити шоу "Топ-модель по-американськи" та завоювати модні подіуми. Після чималої кількості зйомок манекенницю запросили до білизняного бренду Victoria's Secret, який додав ще більшої слави зірці.

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Тепер Вінні Харлоу – частий гість на світських заходах у США. Не бракує моделі і роботи: вона активно бере участь у пікантних зйомках та демонструє їх результати у своєму блозі. Так, днями "ангел" Victoria's Secret похизувалась черговими кадрами із гарячої фотосесії. Перед камерами Вінні Харлоу постала у ледь помітних купальниках, які підкреслили стрункі форми моделі. 

Відомо, що манекенниця взяла участь у рекламній кампанії бренду Sports Illustrated Swimsuit, з яким співпрацюють чимало знаменитих моделей, зокрема, Ірина Шейк, Ешлі Грем, Кейт Аптон та Олівія Калпо. Запальна Вінні Харлоу позувала у крихітних бікіні на фоні океану, що виглядало дуже спокусливо. 

Окрім цього, зірка повністю оголилась для реклами бренду. Вінні Харлоу вбрала прозору сукню, а оголені груди грайливо прикрила руками.

Хто така Вінні Харлоу?Модель, яка страждає від рідкісного захворювання шкіри – порушенням пігментації, вітиліго. Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона очолила рекламні кампанії Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках десятка глянцевих видань. Окрім цього, в 2018 році Вінні Харлоу приєдналась до "ангелів" Victoria's Secret, а в листопаді вперше вийшла на сцену грандіозного показу спідньої білизни. 

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Теги: LifeStyle Мода Еротика Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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