Модель з хворобою вітиліго Вінні Харлоу оголилась в Instagram: фото 18+

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Вінні Харлоу
Вінні Харлоу / Instagram / @winnieharlow

Канадська модель Вінні Харлоу, яка у 2018 році отримала звання "ангела" Victoria's Secret, звабила соціальну мережу новим пікантним фото.

Спокусливим знімком 24-річна поділилась у своєму Instagram. На ньому вона прикрила своє оголене тіло та груди лише однією рукою, як це часто роблять для світлин розкуті моделі. Лише за добу її знімок оцінили більше 200 тисяч користувачів та залишили сотні коментарів.

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Вінні Харлоу
Вінні Харлоу оголилась в Instagram / Instagram /@winnieharlow

Можливо, фотографія була зроблена в рамках одної з фотосесій, але цю інформацію Вінні вирішила залишити для себе. Додамо, що Харлоу часто бере участь в рекламних зйомках та для обкладинок глянців.

 

 

 

Таку популярність їй, зокрема, принесла участь в знаменитому щорічному шоу Victoria's Secret, на якому моделі виходять в найкращих білизняних образах з різнокольоровими крилами на плечах. Вінні Харлоу у 2018-му в Нью-Йорку вперше вийшла на сцену в ролі "ангела" бренду. До цього вона лише за запрошенням представляла білизну, не маючи статусу "ангела". Незважаючи на хворобу вітиліго, що пов'язана з порушенням пігментації шкіри, модель здобула чималу популярність у світі.

 

Хто така Вінні Харлоу?Модель, яка страждає від рідкісного захворювання шкіри – порушенням пігментації, вітиліго. Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона стала зіркою рекламних кампаній Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках десятка глянцевих видань.

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Теги: LifeStyle Мода Еротика Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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