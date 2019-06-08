Модель з хворобою вітиліго Вінні Харлоу повністю оголилась в Instagram 18+

Канадська модель Вінні Харлоу після отримання звання "ангела" бренду Victoria's Secret стала ще популярнішою, ніж була до цього. Її незвичайна зовнішність, краса та вміння вдало показати себе перед об'єктивами фотокамер чудово відображається на її кар'єрі, через що її часто запрошують для різних фотозйомок, часом, навіть дуже відвертих.

24-річна зірка модельних подіумів та соцмереж оприлюднила пару нових фотографій, на яких позує лише в одних чорних трусиках та золотистих прикрасах. Її голову вкривав парик білявого короткого волосся, що виглядало доволі оригінально у порівнянні з кольором її шкіри, а очі візажисти підвели темними тінями. Свої груди модель спокусливо прикрила руками, як це часто роблять всесвітньо відомі моделі, а сама дівчина акуратно присіла на стілець, вигідно продемонструвавши всі свої вигідні сторони.

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У своєму дописі до світлин Вінні заінтригувала, що готує для фанатів "щось дуже цікаве", але поки що все тримає у секреті, щоб згодом вразити всіх справжньою несподіванкою. "Ну, привіт, літо. Не можу дочекатись, щоб показати, над чим я працюю", – йдеться у пості в Instagram.



Вінні Харлоу оголилась в мережі / Instagram / @winnieharlow



Вінні Харлоу оголилась в мережі / Instagram / @winnieharlow

Варто додати, що Харлоу вже не вперше показує для фанатів свої принади в Instagram. Раніше зірка також готувалась до пікантних зйомок і в перервах між роботою фіксувала найспокусливіші моменти без білизни.

Хто така Вінні Харлоу?Модель, яка має рідкісне захворювання шкіри – порушенням пігментації, вітиліго. Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона очолила рекламні кампанії Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках десятка глянцевих видань. Окрім цього, в 2018 році Вінні Харлоу приєдналась до "ангелів" Victoria's Secret, а в листопаді 2019 року вперше вийшла на сцену грандіозного показу спідньої білизни.