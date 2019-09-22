Модель з рідкісним захворюваням шкіри вразила мережу: ефектні фото

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Модель Джейза Гері
Модель Джейза Гері / Bored Panda

Модель Джейзі Гері, яка страждає від ламеллярного вродженого іхтіозу, підкорила своєю зовнішністю індустрію моди та встигла підписати контракт з модельним агентством.

Джейзі Гері розповіла виданню Bored Panda, що ніколи раніше не бачила моделей з такою зовнішністю як у неї, тому вирішила поринути в фешн-індустрію.

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За її словами, при народженні шкіра була схожа на плівку для обгортання продуктів. А кожні два тижні вона сповзає наче в рептилії. Через це у школі дівчина часто піддавалася булінгу і мала багато комплексів.

"Коли я народилася, мої батьки не могли зрозуміти, що зі мною не так, тому я перебувала більшу частину часу в лікарні. Але через кілька місяців мені, нарешті, був поставлений діагноз. Я вперше зрозуміла, що відрізняюся від інших людей вже у свідомому віці, коли побачила, як мої батьки захищають мене", – пригадала Гері.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Take 2 & 3

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Jey x @sophiekietzmann

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У підлітковому віці Джейзі, як і всі інші дівчата, використовувала багато декоративної косметики. Однак одного разу зупинилась та подумала: "Моя шкіра – витвір мистецтва сама по собі. Я пишаюсь своєю шкірою. Пишаюсь, що маю два відтінки коричневого одночасно".

У 2017 році дівчина почала свою кар'єру моделі. За два роки вона вже підписала контракт з модельним агентством та знялася для Vogue Italia. Вона вважає, що за допомогою фешн-індустрії надихне людей з іхтіозом любити своє тіло і не соромитися його. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution

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I can’t wait to model some clothing brand’s jeans. #wespeakny

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Take 2 & 3

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06/23/2019 #WespeakNY

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Краса Стиль і мода Мода
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