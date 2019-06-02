Модель з вітиліго Вінні Харлоу показала оголені груди: звабливе фото

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Вінні Харлоу
Вінні Харлоу / Instagram / @winnieharlow

Популярна модель Вінні Харлоу, яка має рідкісну пігментацію на шкірі – вітиліго, показала шанувальникам спокусливе селфі у соціальних мережах.

Звабливе фото Вінні опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку Харлоу позує з рушником на волоссі та насиченим макіяжем з акцентом на очах. З одягу на моделі лише джинси, а оголені груди зірка прикрила руками.

Світлина швидко стала популярною у мережі і за перші години назбирала понад 470 тисяч вподобань та сотні коментарів, серед яких навіть Кайлі Дженнер залишила "емоджі".

Вінні Харлоу
Вінні Харлоу / Instagram / @winnieharlow

Додамо, що Вінні Харлоу часто знімається у купальниках та білизні, оголюючи частини свого тіла. Дівчина виглядає унікально з вітиліго і давно стала улюбленицею багатьох дизайнерів.

Вінні Харлоу
Вінні Харлоу / Instagram / @winnieharlow

Раніше зірка взяла участь у рекламній кампанії бренду Sports Illustrated Swimsuit. Запальна Вінні Харлоу позувала у крихітних бікіні на фоні океану.

Вінні Харлоу
Вінні Харлоу / Instagram / @winnieharlow

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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