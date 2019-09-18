Модель звинуватила одруженого Кевіна Харта у таємному зніманні сексу на камеру з нею

11 Читать новость на русском
Кевін Харт
Кевін Харт / www.gettyimages.com

Голлівудський актор Кевін Харт, який потрапив в аварію в Малібу 1 вересня та успішно переніс операцію на хребті, влип у новий секс-скандал. Модель Монтіа Себбег подала до суд на зірку фільму "Джуманджі", звинувативши його у таємному зніманні їхнього сексу.

Як повідомляє видання The Independent, Монтіа Себбег вимагає компенсацію з актора у розмірі 60 мільйонів доларів.

Читайте також: Кевін Харт потрапив у ДТП: які травми отримав голлівудський актор

За словами Монтії, її зняли на камеру під час заняття сексом з Кевіном в номері готелю Лас-Вегаса у вересні 2017 році, коли дружина Харта Еніко Перріш була на 8-ому місяці вагітності. 

Модель зазначає у позові, що актор був у змові з його колишнім другом Джонатаном Джексоном. Однак актор неодноразово заперечував, що міг знати про запис. За словами Кевіна, він став жертвою вимагань Джексона.

Як йдеться у джерелі, Харт  сподівався, що скандал допоможе йому "більше заробити", просунувши його турне Irresponsible, і підвищити статус популярної поп-зірки.

Монтіа Себбег
Монтіа Себбег / Getty Images

У 2017 році Кевін Харт визнав свою провину, що зрадив дружині, і перепросив. "Я винен. Незалежно від того, як це сталося і хто був у цей залучений... Те, про що я не можу мовчати: я винен. Я помилився", – заявив  Харт в інтерв'ю "The Breakfast Club".


Кевін Харт і його дружина / Getty Images

Що відомо про Кевіна Харта?Голлівудський актор міг стати ведучим церемонії нагородження премії Оскар-2019, але через гомофобські висловлювання у соціальних мережах кількарічної давності він відмовився від пропозиції. Загалом, чоловік зіграв у багатьох популярних кінострічках: "Школа для дорослих", "Джуманджі", "Шалений патруль", "Центральна розвідка", "Тримайся!", "Форсаж: Гоббс та Шоу". У Кевіна є двоє дітей від першого шлюбу та дружина Еніко, з якою він перебуває у шлюбі з 2016 року.

blog_ava
Союзна держава Росії та Білорусі: що це таке та як вона вплине на Україну
сьогодні
3955
Теги: LifeStyle Скандал Новини LifeStyle Секс-скандал Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
16 вересня 19:09 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
6005
Нік Джонас святкує 26-річчя: найпопулярніші пісні гурту Jonas Brothers
16 вересня 11:43 Нік Джонас святкує 26-річчя: найпопулярніші пісні гурту Jonas Brothers
Анастасія Манюхіна 549
Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
15 вересня 20:01 Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 92787
Із провінції у королівський двір: історія життя й кохання королеви Летиції
15 вересня 14:00 Із провінції у королівський двір: історія життя й кохання королеви Летиції
Юлія Девда 3110
Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
15 вересня 11:23 Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
Анастасія Манюхіна 3306
Новини
Більше новин
Залиште відгук