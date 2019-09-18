Модель звинуватила одруженого Кевіна Харта у таємному зніманні сексу на камеру з нею

Голлівудський актор Кевін Харт, який потрапив в аварію в Малібу 1 вересня та успішно переніс операцію на хребті, влип у новий секс-скандал. Модель Монтіа Себбег подала до суд на зірку фільму "Джуманджі", звинувативши його у таємному зніманні їхнього сексу.

Як повідомляє видання The Independent, Монтіа Себбег вимагає компенсацію з актора у розмірі 60 мільйонів доларів.

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За словами Монтії, її зняли на камеру під час заняття сексом з Кевіном в номері готелю Лас-Вегаса у вересні 2017 році, коли дружина Харта Еніко Перріш була на 8-ому місяці вагітності.

Модель зазначає у позові, що актор був у змові з його колишнім другом Джонатаном Джексоном. Однак актор неодноразово заперечував, що міг знати про запис. За словами Кевіна, він став жертвою вимагань Джексона.

Як йдеться у джерелі, Харт сподівався, що скандал допоможе йому "більше заробити", просунувши його турне Irresponsible, і підвищити статус популярної поп-зірки.



Монтіа Себбег / Getty Images

У 2017 році Кевін Харт визнав свою провину, що зрадив дружині, і перепросив. "Я винен. Незалежно від того, як це сталося і хто був у цей залучений... Те, про що я не можу мовчати: я винен. Я помилився", – заявив Харт в інтерв'ю "The Breakfast Club".



Кевін Харт і його дружина / Getty Images

Що відомо про Кевіна Харта?Голлівудський актор міг стати ведучим церемонії нагородження премії Оскар-2019, але через гомофобські висловлювання у соціальних мережах кількарічної давності він відмовився від пропозиції. Загалом, чоловік зіграв у багатьох популярних кінострічках: "Школа для дорослих", "Джуманджі", "Шалений патруль", "Центральна розвідка", "Тримайся!", "Форсаж: Гоббс та Шоу". У Кевіна є двоє дітей від першого шлюбу та дружина Еніко, з якою він перебуває у шлюбі з 2016 року.