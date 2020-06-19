Американська пишнотіла модель Ешлі Грем завжди у всьому виступає за бодіпозитив. Навіть у питаннях, що стосуються недосконалостей обличчя. Зірка показала неприємний наслідок від укусу печива, що стався з її переднім зубом.

У своєму інстаграмі зірка записала коротке відео, у якому розповіла про прикрий випадок. Модель невдало відкусила вівсяне печиво і зламала передній зуб. Схоже, що це була коронка, адже від нього залишився лише невеликий шматок, на який зазвичай "чіпляють" коронки, але ситуація – не з приємних.

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Але відома модель не втрачає позитиву, тому без сором'язливості щиро усміхналсь на камеру та покепкувала із себе. Фанати підтримали Ешлі Грем та дехто навіть впізнав у ній себе, але слова недоброзичливців під дописом також мали місце. Згодом жінка в Instagram-Stories показала, що з її зубами вже все в порядку.



Ешлі Грем "виправила" усмішку / Instagram-Stories / @ashleygraham

Варто додати, що модель має неймовірно красиву усмішку та завжди демонструє її на червоних доріжках заходів чи на фотосесіях.

Втім, це не вперше, що жінка продемонструвала недосконалості свого тіла. Після перших пологів, які відбулись перед карантином у США, вона показувала численні розтяжки на своєму тілі, а також навіть облисіння та пігментацію.

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