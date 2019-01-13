Моделі Кайя Гербер і Джіджі Хадід стали зірками модного показу Prada: стильні фото

Американські моделі-конкурентки Джіджі Хадід та Кайя Гербер, незважаючи на 5-річну різницю у віці, сміливо крокують одними і тими ж подіумами на показах брендів класу "люкс". Цього разу вони стали зірками показу модного дому Prada, що відбувся в рамках Тижня чоловічої моди в Мілані.

Відповідні фото і відео вже з’явились на їхніх сторінках та фан-групах у соціальних мережах. Для виходу на подіум 23-річна Джіджі представила блакитну сукню нижче колін, розшиту численними кристалами, та чорний корсет. Модний look був завершений черевиками на грубій підошві, сумочкою з ланцюжком і волоссям, зав’язаним у хвіст з невеликим чубчиком.

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Коли вже подумала, що всі мрії збулися... Для мене така честь взяти участь в показі Prada. Спасибі всій команді! Ніколи не забуду цей момент, і цей look,

– поділилась емоціями схвильована модель в Instagram.



Джіджі Хадід на показі Prada / Getty Images

У свою чергу 17-річна донька Сінді Кроуфорд вразила присутніх на показі чорною блузою з коміром, білою спідницею теж нижче колін з кристалами і схожим взуттям, як в Джіджі. Образ Prada доповнювала маленька біла сумочка, пояс з підтяжками і подібна до Хадід зачіска з чубчиком.



Кайя Гербер на показі Prada / Getty Images

Фото: Getty Images