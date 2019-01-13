Моделі Кайя Гербер і Джіджі Хадід стали зірками модного показу Prada: стильні фото

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Джіджі Хадід і Кайя Гербер на показі Prada
Джіджі Хадід і Кайя Гербер на показі Prada / www.gettyimages.com

Американські моделі-конкурентки Джіджі Хадід та Кайя Гербер, незважаючи на 5-річну різницю у віці, сміливо крокують одними і тими ж подіумами на показах брендів класу "люкс". Цього разу вони стали зірками показу модного дому Prada, що відбувся в рамках Тижня чоловічої моди в Мілані.

Відповідні фото і відео вже з’явились на їхніх сторінках та фан-групах у соціальних мережах. Для виходу на подіум 23-річна Джіджі представила блакитну сукню нижче колін, розшиту численними кристалами, та чорний корсет. Модний look був завершений черевиками на грубій підошві, сумочкою з ланцюжком і волоссям, зав’язаним у хвіст з невеликим чубчиком.

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Коли вже подумала, що всі мрії збулися... Для мене така честь взяти участь в показі Prada. Спасибі всій команді! Ніколи не забуду цей момент, і цей look,
– поділилась емоціями схвильована модель в Instagram.

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід на показі Prada / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

У свою чергу 17-річна донька Сінді Кроуфорд вразила присутніх на показі чорною блузою з коміром, білою спідницею теж нижче колін з кристалами і схожим взуттям, як в Джіджі. Образ Prada доповнювала маленька біла сумочка, пояс з підтяжками і подібна до Хадід зачіска з чубчиком.

Кайя Гербер
Кайя Гербер на показі Prada / Getty Images

Фото: Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Джіджі Хадід Кайя Гербер
Джерело: 24 канал
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