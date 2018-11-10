Моделі Кендалл Дженнер та Ромі Стрейд стали "Іконами року": розкішні фото

Американська модель Кендалл Дженнер та голландська модель Ромі Стрейд стали гостями церемонії Revolve Awards. На подіумі головного щорічного шоу вони отримали нагороди, якими традиційно відзначають інфлуенсерів року, що мають неймовірним вплив на свою аудиторію.

Саме Кендалл та Ромі отримали престижні статуетки Revolve Awards в стінах готелю Palms Casino Resort у Лас-Вегасі. Вишуканий прийом та присутність перших зірок шоу-бізнесу зробили вечір 9 листопада незабутнім.

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Окрім премій, моделі мали можливість похизуватись своїми елегантними та сексуальними водночас нарядами. Кендалл Дженнер отримала премію "Ікона року" в сукні до колін чорного кольору з пір’ям в зоні декольте і напівпрозорими туфлями-човниками.

Ромі Стрейд у свою чергу прийшла на вечірку в компанії свого коханого Лоренсом ван Левеном. Для отримання нагороди "Модель року" вона обрала чарівну оксамитову сукню вишневого кольору з пікантним розрізом на нозі.

На церемонії #REVOLVEAwards також були присутні знаменитості Емілі Ратажковскі, Ельза Госк, Емілі Дідонато, Шей Мітчелл, Мауріт Стіббе та багато інших.

Нагадаємо, що лише 2 дні тому, 8 листопада, моделі Кенддал Дженнер, Ельза Госк та Ромі Стрейд разом вийшли на модний подіум Victoria's Secret, щоб представити нову колекцію білизни на грандіозному шоу в Нью-Йорку. Наразі Кендалл Дженнер переймається дещо більшими проблемами, – цієї ночі вона терміново направлялась у свій будинок в Калабасас, штат Каліфорнія, щоб забрати важливі особисті речі. Саме там зараз вирує катастрофічна пожежа Camp, яка поширюється по всій півночі Каліфорнії і може дістатись до будинку моделі.